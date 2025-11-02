Da qualche tempo il guard rail posizionato lungo il ponte è divelto: giù c’è il canale. Una strada stretta, “abbandonata a se stessa” spiegano i proprietari terrieri, dove “la visuale è seriamente compromessa e ora anche la protezione stradale non fornisce più una garanzia per la nostra sicurezza e quella di chi viaggia ogni giorno”.

Una strada secondaria, di collegamento, utile e fondamentale però per molti: numerose sono infatti le abitazioni campestri dove risiedono decine di famiglie. “Noi, come tutti, paghiamo le tasse, non si chiede chissà cosa ma almeno i dispositivi stradali essenziali”.