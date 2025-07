A Cagliari i furbetti con lo zaino colpiscono in diversi supermercati. L’ultimo episodio questa sera a Pirri in una centralissima Via Italia dove in un noto supermercato un uomo è entrato con uno zaino e, stando a quanto raccontato da diversi testimoni, avrebbe portato via un bel po’ di merce. Una scena a cui hanno assistito diversi clienti ed è allarme per la situazione che si sta vendicando con ladri indisturbati che colpiscono in barba alle regole che dovrebbero impedire l’ingresso con grosse borse nascoste.