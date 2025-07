Un nuovo colosso dell’hamburger sbarca sul litorale cagliaritano. Dal prossimo 15 luglio, in piena stagione estiva, il Poetto ospiterà l’inaugurazione del primo Burger King cittadino affacciato direttamente sul mare, proprio davanti allo storico stabilimento del Lido, a due passi dal ristorante “Al Poetto”. Un’apertura che non passerà inosservata, pronta a sfidare il McDonald’s già operativo da anni nella zona quartese del lungomare. La notizia alimenta subito il dibattito: è giusto che le grandi catene del fast food conquistino anche la spiaggia più famosa della città? Se da un lato si parla di nuove opportunità occupazionali per i giovani sardi, dall’altro crescono i dubbi sull’impatto paesaggistico, sul traffico, già caotico soprattutto nel weekend, e sulla qualità complessiva dell’offerta gastronomica del territorio. Dopo aver colonizzato il centro storico con la presenza di circa 500 locali tra fast food, paninoteche e street food, le grandi insegne del cibo veloce mettono ora gli occhi anche sul mare. L’apertura di Burger King in viale Poetto segna un ulteriore passo in quella che appare come una vera e propria corsa alla conquista degli angoli più strategici e affollati della città, proprio nel cuore della stagione turistica. Una sfida commerciale, ma anche simbolica, che si consumerà davanti a uno dei lidi più noti e frequentati dell’isola. Una scelta che inevitabilmente solleva interrogativi sul futuro del lungomare: spazio di svago e natura o nuova vetrina per i colossi globali del cibo veloce? Il Poetto cambia volto, ancora una volta. E con l’arrivo di Burger King, la sfida non è solo tra brand, ma tra modelli di sviluppo e visioni diverse della città.