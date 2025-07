Serramanna, ambulanza investita da un tir: miracolosamente illesi tutti i volontari a bordo. Gravi danni al mezzo, però, “non sappiamo se e quando potrà tornare a svolgere il suo servizio”.

Un mezzo della Croce Verde ieri è stato violentemente investito da un tir mentre si trovava fuori paese per prestare servizio: fortunatamente i volontari sull’ambulanza non hanno riportato danni “e di questo dobbiamo essere contenti” esprime l’associazione.

“Purtroppo non sappiamo a quanto ammontano i danni riportati dal mezzo e non sappiamo se e quando potrà tornare a svolgere il suo servizio.

Negli ultimi mesi la Croce Verde ha spesso visto impegnate tutt’e due le ambulanze in contemporanea e ciò ha permesso di soddisfare moltissime richieste dei nostri concittadini, in seguito a questo incidente purtroppo la nostra operatività viene gravemente limitata”. Un danno, insomma, per i cittadini che si appoggiano alla Croce Verde per qualsiasi necessità sanitaria, da alcuni giorni è anche pienamente operativo il mezzo per il trasporto delle persone non deambulanti. Una rassicurazione importante giunge dagli uomini e dalle donne che si prodigano senza sosta: “La Croce Verde assicura ai cittadini serramannesi e a quanti altri avessero bisogno di un trasporto con l’ambulanza che farà di tutto per poter soddisfare le loro richieste”.