Operatori di strada part time, ieri non erano nelle vie frequentate da decine di giovani che si riuniscono tra Sant’Anna e Sant’Eulalia e in tanti si sono accorti dell’assenza di Luca Pisano, coordinatore del team Ifos, e degli psicologi operatori di strada che, ogni fine settimana, seguono, parlano, aiutano attivamente chi si trova in difficoltà. E oramai tutti conoscono la squadra, come il gruppo di esperti conosce i giovanotti e le dinamiche che possono innescarsi durante le serate che da sorrisi, chiacchiere e scherzi, spesso, si trasformano da sballo, dove alcol, droga, violenza e risse prendono il sopravvento. Come accaduto poche settimane fa in via Sicilia, dove un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato da un suo coetaneo. Assieme a un medico turista di passaggio, il primo a intervenire è stato proprio Pisano, che ha aiutato nelle prime operazioni di soccorso.

Insomma, un servizio utile e producente che viene sforbiciato e i primi a chiedersi il perché di questo taglio d’orario sono proprio i ragazzi che affollano il centro della città: in tanti lo ammettono, altri preferiscono “fare i duri” ma ciò che emerge è che la presenza degli operatori di strada dona sicurezza alle nuove generazioni.

Sono controllati a distanza, accuditi, seguiti, considerati e aiutati in caso di bisogno. Qualche settimana fa un ragazzino, in evidente stato di ebbrezza, si era rivolto proprio a loro prima di cadere a terra e svenire: l’arrivo del 118 e il ricovero in codice rosso ha forse evitato il peggio.

Ma bastano anche sorrisi, una pacca sulle spalle, raccomandazioni scambiate per strada per far sentire i ragazzini abbracciati, importanti per gli adulti e valorizzati, ingredienti fondamentali per loro, per la loro fragile psiche sempre in cerca di conferme e rassicurazioni da un mondo che niente di buono promette e che non sanno ancora che loro saranno il domani di tutti, a cui spetta di decidere il percorso da intraprendere. E vanno tutelati, indirizzati verso le responsabilità seguiti in questo cammino che, ora più che mai, si prospetta in salita e pieno di ostacoli.