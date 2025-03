Cagliari, il treno da Oristano viaggia con un’ora di ritardo, offerti snack e drink al bar della stazione. La causa del disagio? “Un controllo tecnico ai sistemi di bordo”. È accaduto questa mattina, il regionale 21229, partito alle ore 09:32 da Oristano e previsto in arrivo alle ore 10:48 a Cagliari, ha effettuato la prima lunga sosta a Villasor, 17 minuti, per un controllo tecnico. Altra stazione, quella di Decimomannu, nuovo controllo e altro stop, sempre per lo stesso motivo. 55, alla fine, sono i minuti collezionati di ritardo: un inconveniente al quale sono seguite le scuse con invito al bar della stazione di Cagliari. La comunicazione in merito al ritardo, come si legge nell’app di Trenitalia, ha aggiornato costantemente i viaggiatori in tempo reale.