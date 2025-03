La procura di Lanusei ha rilasciato il nulla osta per la restituzione alla famiglia della salma di Marco Mameli, il 22enne ucciso a Barisardo durante una festa di carnevale. Il certificato, firmato dal sostituto procuratore Giovanna Morra, titolare dell’inchiesta per omicidio (attualmente senza indagati), era atteso da diversi giorni. La famiglia, ora in possesso del nulla osta, concorderà con la parrocchia la data e l’ora dei funerali, a Ilbono che saranno accompagnati dalla proclamazione del lutto cittadino da parte del sindaco Giampietro Murru. Dell’assassino di Mameli ancora nelle primissime ore dopo il delitto sembrasse imminente la sua cattura: il ragazzo è stato raggiunto da tre coltellate, una al cuore gli è stata fatale, facendolo morire sul colpo. A scatenare la rissa poi sfociata nel delitto, l’apprezzamento non gradito a una ragazza.