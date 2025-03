Solo paura, per fortuna, ma poteva andare molto peggio. Momenti di paura questa mattina in viale Cimitero a Cagliari, all’altezza dell’impianto sportivo dell’Ossigeno, quando un albero è crollato su una recinzione, danneggiando anche un’auto. Quasi certamente l’incidente è stato causato dal maltempo, con la pioggia incessante caduta durante la notte in tutta la città, e prevista ancora per oggi e domani. Fortunatamente, al momento del crollo, non c’erano persone nelle vicinanze, e anche i campi di calcetto delimitati dalla recinzione colpita erano vuoti, solitamente frequentati nel pomeriggio. L’area è stata immediatamente delimitata e messa in sicurezza.