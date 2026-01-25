Una fredda domenica di gennaio che decine di persone hanno voluto dedicare al bene della propria città danneggiata dal maltempo. Tantissimi volontari si sono dedicati a ripulire il lungomare del Poetto, gravemente segnato dalle mareggiate del ciclone Harry di qualche giorno fa. La parola d’ordine, tipica dello spirito sardo, è ripartire. Non solo i danni del maltempo ma anche tanti, troppi rifiuti segno del passaggio degli incivili che non hanno a cuore il paesaggio e la bellezza di certi luoghi. L’Assessora all’ambiente Luisa Giua Marassi ha voluto ringraziare sui social tutti coloro che con grande impegno e dedizione hanno preso parte all’iniziativa: “Voglio esprimere il più grande e sentito GRAZIE da parte mia, di tutta l’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini e le cittadine di Cagliari alle Associazioni e alle centinaia di persone che hanno preso parte all’iniziativa (organizzata in collaborazione col Comune di Quartu) di pulizia del nostro amato Lungomare Poetto, tristemente e gravemente ferito dal passaggio del ciclone Harry.

Un’incredibile partecipazione di donne, uomini, famiglie, bambini, bambine, sportivi e meno giovani, che ha mostrato il grande cuore pulsante di questa città e l’amore che noi tutti nutriamo verso la nostra meravigliosa spiaggia, il nostro mare e la nostra incredibile terra.

La presenza di tutti e tutte voi oggi è stata davvero importante, non solo per la grande quantità di rifiuti che siamo riusciti a raccogliere, ma soprattutto per il messaggio di forza e impegno che abbiamo dato (anche visivamente) nella lotta contro chi ancora si ostina a non rispettare la spiaggia, la natura, la città, che sono la casa di tutti e tutte noi.

I quintali di rifiuti raccolti, infatti, lo sappiamo bene, sono rifiuti precedentemente abbandonati in spiaggia o in mare e che il mare stesso ci ha inesorabilmente riportato a terra.

I volontari e le volontarie, ma anche gli operai del Comune e delle ditte (che ringrazio), hanno liberato l’arenile anche da una parte di rifiuti derivanti dalle strutture devastate dal ciclone.

Essere cosi tanti e tante, oggi, all’indomani del ciclone che ha colpito duramente i nostri lungomare, ha espresso meglio di qualsiasi comunicato la volontà di rinascita e di ricostruzione, non solo dell’Amministrazione, ma della cittadinanza tutta.

Non sarà semplice risistemare tutto in breve tempo, e riportare rapidamente al suo splendore l’arenile e i suoi servizi, ma ci impegneremo al massimo e con l’aiuto e il sostegno di tutti i cittadini e le cittadine ce la faremo!”