Una voce limpida e cristallina quella di Lavinia, soli 11 anni, che ha conquistato giudici e pubblico di The Voice Kids. La piccola cagliaritana si è presentata sul palco del noto talent di Rai1 con un brano molto difficile, “Easy on me” di Adele. Una performance degna di una cantante navigata, emozionata e sicura al tempo stesso. Talmente brava che tutti i giudici – Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt- si girano e vorrebbero tutti averla nel loro. La scelta di Lavinia, accompagnata da mamma e papà, ricade su Arisa. Ma oltre al canto la piccola cantante ha anche un’altra grande passione, quella per l’entomologia, sulla quale scherza con i giudici. Ora Lavinia proseguirà il suo percorso nel programma e chissà che non conquisti la vetta più alta del podio.