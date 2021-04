Cagliari, il messaggio di speranza dei ragazzi di una paninoteca

Un messaggio positivo, di speranza dai ragazzi di una nota paninoteca Cagliaritana di via Dante. A Radio CASTEDDU, Marco Mameli: “Ultimamente si sentono solo cose brutte, la gente è disperata, si sente l’aria della crisi. Noi però siamo delle persone positive, perchè crediamo che il sole splenderà più forte di prima. Cerchiamo di mandare messaggi buoni invogliando le persone a non mollare e continuare a combattere. Vogliamo dare dei messaggi di speranza al popolo, sia a coloro che ci conoscono che non.

Ero presente anche alla manifestazione di sabato, sono passato prima di andare al lavoro.

Vogliamo solo dare positività e incoraggiamenti sia ai giovani che agli adulti. Io ho aperto questa attività quando avevo 23 anni, ora ne ho 28, e vorrei mettere in risalto l’imprenditoria giovanile e dimostrare a tutti di non arrendersi”.

