Cagliari, il marito muore e lei dona le apparecchiature all’ospedale: “Aiuteranno chi soffre”

Un carcinoma squamocellulare si è portato via, ad appena 63 anni, Aldo Sireus, operaio di Iglesias. L’uomo ha perso la lotta contro il cancro dopo tre interventi e vari controlli, visite e medicinali a go go. La moglie, Rita Piga, a un anno di distanza dalla sua morte, ha deciso di donare le apparecchiature, aspiratore compreso, utilizzati a casa, al Santissima Trinità. Non ha deciso di rivenderli, ma di regalarli, nonostante le tante spese affrontate sin da marzo 2020, quando il marito è stato ricoverato per la prima volta nel reparto di Otorino: “La Assl non ci ha fornito certi macchinari, siamo stati costretti a comprarli, per fortuna ce lo siamo potuti permettere unendo tutte le nostre forze”, racconta la donna. Il figlio, in primis, poi il resto dei parenti hanno contribuito, sino all’ultimo, alle cure di Aldo Sireus: “Purtroppo, il male era troppo esteso e nonostante tre interventi, fatti anche nel reparto Maxillo-facciale, ci ha lasciato”. La donna ha consegnato qualche ora fa l’aspiratore e uno speciale apribocca ai medici del reparto di Otorino dell’ospedale di Is Mirrionis, guidato da Loris Pelagatti.

“Così ho voluto aiutare chi soffre e, come mio marito, sta combattendo contro un tumore, sperando ovviamente in un finale diverso, in una guarigione. E voglio ringraziare i medici del reparto del Santissima Trinità per ciò che hanno fatto, tre anni fa, per il mio Aldo, a partire dal dottor Sergio Pirri”.