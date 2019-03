Paolo Truzzu (Fratelli d’Italia) è il candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni comunali di Cagliari. La scelta è avvenuta in una riunione ad Arcore, alla presenza anche di Lega e Forza Italia. Il 44enne consigliere regionale, fresco di conferma tra i banchi di via Roma, è stato nominato durante l’incontro tra i vertici dei tre partiti di centrodestra per la definizione dei nomi dei candidati sindaci di varie città.