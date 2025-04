“Sono indignato” dichiara Marcello Roberto Marchi per lo stato di degrado in cui è tenuta la zona dell’Arco di Palabanda in Corso Vittorio Emanuele a Cagliari.

“L’ho fatto presente all’Assessore alla Cultura Maria Francesca Chiappe, che ho avvicinato proprio sotto l’Arco durante la manifestazione di celebrazione de Sa Die de sa Sardigna. E le ho chiesto di interessarne il competente Assessore alla Viabilità Iuri Marcialis. Durante la manifestazione, giovani volenterosi sbandieravano il vessillo dei Quattro Mori appollaiati sopra i cassoni dei rifiuti, simbolo del degrado che si vive tutt’intorno da quando l’Amministrazione guidata dal Massimo Zedda ha abbandonato tutta la zona di Stampace basso, da Via Caprera a Viale Merello. I Martiri di Palabanda si saranno certamente rivoltati sulla loro tomba e se fossero tornati sulla terra avrebbero ripreso i loro forconi, come due secoli fa” conclude Marcello Marchi.