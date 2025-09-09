Cagliari, “gli extracomunitari irregolari vengano espulsi”: residenti di Stampace sul piede di guerra. “Non possiamo tollerare un giorno di più queste situazioni di guerriglia urbana, impedendo alla comunità di godere della propria città, della propria piazza”.

Parla Adolfo Costa a nome dei residenti del quartiere in mano a chi commette atti violenti, alla luce del sole come la notte. “Neanche il tempo di iniziare la settimana ed ecco che la piazza del Carmine, tristemente divenuta piazza del

Crimine, torna ad animarsi con feroci episodi di violenza urbana, sotto gli occhi di cittadini sbigottiti”.

Una rissa tra due gruppi: stranieri e italiani, tra i quali anche due donne. Un uomo è stato violentemente colpito alla nuca da un altro uomo tra urla e insulti.

“Adesso basta, il comitato dei residenti di Stampace chiede che gli extracomunitari irregolari vengano espulsi. Senza se e senza ma”.