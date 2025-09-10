Cagliari, ripetitore a fuoco nel centro della città, in fiamme una antenna piazzata sul tetto di un edificio in via Mameli.
Momenti di paura per un ripetitore avvolto dal rogo per cause ancora non chiare, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dalle immagini, pubblicate dall’ex Presidente della Regione Mauro Pili, si evince l’intensità dell’incendio che, oltre a danni materiali, non dovrebbe aver causato feriti.
