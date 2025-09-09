Ad Affari Tuoi Romina da Cagliari accetta 33 mila ma nel suo pacco aveva ben 200 mila euro. “Chi non risica, non rosica”, insomma, la bella cagliaritana ha preferito andare sul sicuro e mettere in tasca un bottino certo anziché rischiare e aprire il suo pacco.

Inizia con un pò di amaro in bocca la nuova stagione per la Sardegna del noto programma condotto da Stefano De Martino: dopo la pausa estiva ecco nuovamente i pacchi e le somme che solo la fortuna e il caso possono assegnare.

Ha giocato bene tutta la sera Romina, ha cambiato anche il suo primo pacco che niente conteneva per quello da 200 mila euro. Non ci ha creduto, però, sino alla fine e, anche se 33 mila euro sono niente male, il dispiacere e la delusione hanno accompagnato il finale della puntata.