Cagliari, giù i silos del porto con l’esplosivo: c’è la data ufficiale

Addio ai vecchi silos del porto di Cagliari, pronti per essere tirati giù con l’esplosivo. Dopo l’anticipazione di Casteddu Online, arriva l’ufficialità della data da parte dell’Autorità portuale: operai in azione il sedici marzo prossimo. In caso di condizioni meteo avverse, ci sono altre due date a disposizione: quelle del diciotto e del venticinque marzo. Addio, quindi, ai giganti di cemento che, per decenni, hanno fatto parte del panorama del capoluogo sardo per chi guarda verso il mare e per chi, via mare, arriva in città. E ci sono tutta una serie di regole e di limitazioni da rispettare, ovviamente. Con restrizioni anche per quanto riguarda il traffico automobilistico. Dalle 18 del giorno che precede la demolizione sarà vietata la sosta di ogni tipologia di veicolo nelle aree indicate nel molo Rinascita e nella Calata riva di Ponente. Il giorno della demolizione, dalle sette del mattino, sarà vietato l’accesso e la permanenza a tutte le persone, a eccezione del personale dell’impresa appaltatrice.

Dalle 7 del giorno dello sparo sarà vietato l’ingresso a auto e persone nell’area del molo Rinascita, molo Sabaudo, calata riva di Ponente e via Sa Perdixedda, a eccezione del personale della Capitaneria di Porto, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, Protezione Civile e ormeggiatori. Sarà, altresì, permesso l’ingresso di operatori delle imprese portuali per svolgere attività indifferibili. Un’ora prima della volata dovrà essere verificata, da parte dell’Ufficio Security dell’ADSP, la completa evacuazione dell’area ricompresa. I lavoratori eventualmente ancora presenti dovranno immediatamente abbandonarla. Il personale degli ormeggiatori, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane dovrà recarsi all’esterno della propria sede e attendere in posizione di sicurezza (non in vista del silos) il termine delle attività. Sarà permessa la sosta di persone autorizzate dall’ADSP presso il varco Sant’Agostino nell’area antistante l’ormeggio della nave. Il termine delle operazioni e la messa in sicurezza dell’area verrà comunicata direttamente dal Fochino.