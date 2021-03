Piante rubate dalle nuove fioriere a Cagliari, Truzzu furioso: “La mamma degli incivili è sempre incinta”

E non è tanto per la spesa che dovremo affrontare per sistemare le nuove piante, anche se il fatto di spendere qualche centinaio di euro mi secca non poco. Ciò che mi fa imbestialire è che in fin dei conti non vi frega niente della vostra città. Come se non vi appartenesse. Come se fosse un bene usa e getta, cinque minuti e poi via.

Come per la spazzatura o i muri pasticciati. Il principio in fondo è lo stesso. Che problema c’è se la butto per terra o se li imbratto? Tanto non è il pavimento o il muro di casa mia. Tanto sarà qualcun altro a pulire.