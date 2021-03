Pasqua e Pasquetta in lockdown, zona rossa dal 3 al 5 aprile: la Sardegna esclusa se resta bianca

Tutta Italia in zona rossa dal tre al cinque aprile, il Governo Draghi è pronto a blindare l’intero paese per Pasqua e Pasquetta. Ecco la bozza del testo inviata alle Regioni. E c’è un’eccezione: le regole non varranno per i territori in zona bianca. A oggi, l’unica regione italiana ad avere questo colore è la Sardegna. Come riporta anche il nostro giornale partner Quotidiano.net, quindi, pasqua sarà blindata come lo è stato Natale. La bozza prevede che dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa (3, 4 e 5 aprile), compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. Dalla zona rossa nazionale saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca (attualmente solo la Sardegna). Importante l’accenno agli spostamenti per quanto riguarda visite a parenti e amici: la bozza del decreto consente, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni.

Insomma, l’Isola deve difendere quella che è una sua “unicità”, e che lo sarà ancora di più da lunedì prossimo quando tutta l’Italia si colorerà, a seconda della circolazione del Covid, o di arancione o di rosso.