Un 44enne disoccupato, residente nel capoluogo e già noto alle Forze di Polizia, è stato denunciato questa mattina dai carabinieri a Cagliari in quanto ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

L’uomo è stato individuato mentre stazionava in pieno centro con un atteggiamento sospetto. Subito è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di 222 confezioni di zafferano e della somma contante di circa 100 euro, ritenuti provento di un furto avvenuto lo scorso 15 ottobre presso un supermercato di Assemini.

Il riscontro è emerso a seguito delle verifiche effettuate dai militari, che hanno accertato la corrispondenza tra la merce rinvenuta e quella denunciata come sottratta dal titolare dell’esercizio commerciale. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.