Un 22enne residente a Serramanna, è stato arrestato nella notte dai carabinieri perchè colto in flagranza mentre cedeva alcuni grammi di cocaina a un uomo di 58 anni, successivamente segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore.

L’arresto è l’esito di un’attività d’indagine lampo avviata nei giorni precedenti dai militari del nucleo investigativo, che avevano raccolto una serie di informazioni sul territorio circa un presunto giro di spaccio in alcune zone centrali del paese. Attraverso un’attenta attività di osservazione e riscontro, condotta con metodi investigativi tradizionali e un costante monitoraggio dei luoghi segnalati, i militari sono riusciti a individuare il giovane come probabile responsabile.

Così, nella notte, ritenendo maturi i tempi per l’intervento, i carabinieri hanno predisposto un servizio di appostamento che ha consentito di sorprenderlo proprio mentre consegnava una dose di cocaina all’acquirente. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di cocaina, una di marijuana e la somma contante di 4.800 euro.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre l’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza.