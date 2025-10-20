Sabato sera i carabinieri della Compagnia di Cagliari, con il supporto dei militari del Nas del capoluogo, hanno eseguito un servizio di controllo all’interno del Quartiere Fieristico cittadino, in occasione della manifestazione “Oktoberfest”.

L’attività, disposta dal Comando Provinciale di Cagliari, era finalizzata a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene alimentare e tutela dei consumatori, in un contesto che richiama un elevato afflusso di visitatori.

Nel corso delle verifiche, estese a diversi stand destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, i militari hanno accertato delle possibili irregolarità in un’azienda con sede a Villasor, presso la quale due lavoratori su quattro risultavano non avere tutta la documentazione in regola. A seguito degli approfondimenti condotti nella mattinata odierna è emerso che gli stessi erano effettivamente stati impiegati in nero, motivo per il quale è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale e sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 10.300 euro.

L’intervento rientra nel più ampio dispositivo di vigilanza predisposto dall’Arma dei Carabinieri in occasione dei principali eventi pubblici della provincia, volto a prevenire comportamenti irregolari e a tutelare la salute e la sicurezza collettiva. Analoghe attività verranno ripetute anche in futuro, con finalità preventive e di controllo, per assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni e il rispetto delle regole a tutela di lavoratori e cittadini