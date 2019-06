Cagliari, giallo in piazza Valsassina a Is Mirrionis: anziano trovato morto in una pozza di sangue. Sul caso indagano i carabinieri per capire se sia stato un incidente o un omicidio: l’uomo è stato trovato con la testa spaccata, sul posto sono presenti i militari e i medici del 118. Si tratta di un anziano di 88 anni, i vicini di casa hanno allertato le forze dell’ordine perché non lo avevano più visto uscire. In piazza Valsassina sono intervenuti anche i vigili del fuoco.