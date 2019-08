Cagliari, “fontana” d’acqua in vico Lanusei: “Abbiamo paura per le nostre case”

Prima era una “semplice” perdita d’acqua, ora è diventata grossa e potente come una fontana. Migliaia e migliaia di litri di “oro blu” persi in vico III Lanusei a Cagliari, e otto famiglie esasperate. Antonio Aversano e Claudia C. hanno denunciato, un’altra volta, la situazione: “Siamo in pieno centro, quella che era una perdita quasi banale si è trasformata in una fontana”, dice Claudia, che ha realizzato un video-denuncia mandandolo alla nostra redazione. “Per fortuna il getto dell’acqua batte contro una casa abbandonata, ma tutti noi temiamo per le nostre abitazioni. Abbanoa sostiene che la strada non è pubblica ma privata, ora a chi ci rivolgiamo? Oltre ad esserci uno spreco d’acqua, c’è anche il forte rischio che possano esserci dei danni”.