Tutta la Sardegna piange Franco Columbu, il culturista amico di Schwarzenegger: “Addio a un uomo generoso”

Il presidente della Regione, Christian Solinas, esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Columbu, sardo orgoglioso e ambasciatore della nostra Isola nel mondo. “Columbu – afferma Solinas – è stato un esempio per i nostri emigrati che hanno dovuto lottare in cerca di fortuna e un fiero rappresentante dei valori e dell’identità della propria terra. Un legame profondo, mai venuto meno negli anni, dovunque abbia vissuto, dalla Germania agli Stati Uniti. Con la scomparsa di Franco Columbu, la Sardegna perde uno dei suoi figli più generosi e valorosi. Ai familiari vadano le più sentite condoglianze mie e di tutta la Giunta”. Lacrime anche per il sindaco di Ollolai Efisio Arbau: “L’altro giorno in Comune per un progetto relativo ad un centro che documentasse la sua straordinaria carriera: ‘Efisio noi possiamo girare il mondo ma siamo legati da una fune che ci riporta qui e solo qui'”. Tantissimi, ovviamente, i messaggi di cordoglio sui social e sulla pagina personale di Facebook di Columbu.