Cagliari, inciampa sull’aiuola spartitraffico e finisce su un’auto: 54enne all’ospedale

Cagliari. Stava attraversando la strada, lontano dalle strisce pedonali, quando è inciampato sull’aiuola spartitraffico in via Campania, cadendo sulla corsia opposta e finendo con il capo sulla gomma di un’auto in transito. Momenti di paura, questo pomeriggio, per un uomo di 54 anni cagliaritano. Il pedone è stato subito soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo all’ospedale Brotzu. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.