Folle inseguimento al Poetto di Cagliari: una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale di Cagliari, impegnata in un servizio di controllo del Lungomare Poetto, ha intercettato una persona alla guida di una moto da cross priva di targa e senza casco.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha effettuato una manovra repentina dandosi alla fuga in direzione Quartu Sant’Elena. Ne è nato un inseguimento durante il quale gli operatori hanno intimato più volte l’alt, senza esito. Il conducente è stato bloccato solo dopo alcuni chilometri e, una volta fermatosi, ha tentato una nuova fuga a piedi, venendo però raggiunto e immobilizzato dagli agenti.

L’uomo, visibilmente alterato e non collaborativo, è stato sottoposto ad accertamento alcolemico, risultando con una quantità di alcool nel corpo superiore al limite consentito. Era inoltre privo di documenti di riconoscimento, dei documenti di circolazione della moto e non era in grado di giustificarne il possesso.

È stato quindi accompagnato nella sede della polizia scientifica per il fotosegnalamento, dal quale è emerso trattarsi di una persona di 28 anni, residente a Quartu Sant’Elena.

Successivamente è stato portato al comando di polizia locale per le attività di rito e la compilazione degli atti. Dai controlli effettuati sulla moto è emerso che il mezzo non era omologato alla circolazione su strada e che erano state asportate le targhette identificative del telaio.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida in stato di ebrezza. Contestualmente sono state elevate numerose sanzioni per le violazioni al Codice della Strada commesse, tra cui quella per la mancanza di copertura assicurativa, assenza di targa, guida senza casco.