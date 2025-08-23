Momenti di terrore nella notte tra venerdì e sabato a Pirri in via Argiolas, angolo piazza dei Carrubi. Poco dopo l’una, un violento incendio ha avvolto sterpaglie e vegetazione a ridosso delle abitazioni. Le fiamme, alte diversi metri, hanno illuminato a giorno la strada e minacciato una decina di auto parcheggiate proprio accanto al rogo. Provvidenziale l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, allertati dai residenti che si sono accorti del pericolo. In pochi minuti le squadre sono arrivate sul posto, riuscendo a circoscrivere e domare il rogo prima che potesse estendersi e causare danni irreparabili. Grande la paura tra gli abitanti della zona, scesi in strada nel cuore della notte per seguire le operazioni di spegnimento. Le cause dell’incendio restano al momento sconosciute. Quel che è certo è che senza il rapido intervento dei vigili del fuoco, la situazione avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.