In pieno sabato sera nel weekend di agosto nuovamente luci spente nella centralissima Piazza Yenne con i ristoratori disperati e tantissimi cagliaritani e turisti che rimangono al buio.

Guasti continui e blackout che stanno che stanno letteralmente paralizzando l’attività nel centro storico cagliaritano. Non sono servite le proteste dei giorni scorsi della Confcommercio. Sul caso era intervenuto anche il centrodestra in consiglio comunale chiedendo alla Giunta Zedda di non sottovalutare il problema. E anche stanotte con tante persone prenotate si sta ripetendo la stessa cosa.