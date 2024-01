Cagliari, folla oceanica in arrivo per il funerale di Gigi Riva a Bonaria: accesi due maxischermi

Cagliari, tutto pronto per il funerale di Riva a Bonaria: accesi due maxischermi. Prevista una folla oceanica, transenne sul sagrato per contenere le migliaia di persone in arrivo. Le esequie trasmesse in video, uno allestito accanto alla basilica e l’altro in piazza dei Centomila. In tanti, sin dall’alba, hanno fatto la fila per salutarlo nella camera ardente allestita alla Unipol Domus. Famiglie, anziani e giovani, tutti in fila e in religioso silenzio per omaggiare per l’ultima volta “Rombo di tuono”, morto due giorni fa all’età di 79 anni. Accanto alla bara ci sono i due figli, Nicola e Mauro, che ormai hanno perso il conto degli abbracci e strette di mano con il popolo che ha amato, ama e amerà per sempre il loro papà.

La camera ardente chiuderà alle 13, poi il trasferimento della bara a Bonaria per il funerale, previsto alle sedici.

Foto di Davide Loi