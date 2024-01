Cagliari, Riva tra i grandi della città: sarà sepolto nel cimitero monumentale di Bonaria

La decisione è della giunta Truzzu e i familiari hanno dato l’ok. Il bomber dello scudetto del 1970 riposerà per sempre in città nello storico cimitero di Bonaria. La decisione è stata motivata dal fatto che il Campione aveva scelto Cagliari come la sua casa, luogo di vita e degli affetti più profondi. E così l’amministrazione che intende onorare la figura di Gigi Riva per essere stato “un campione dal talento straordinario e un uomo di grandi virtù, esempio di correttezza e rispetto per intere generazioni”, per rendere omaggio alla sua straordinaria figura ha scelto di dedicargli particolare attenzione anche in occasione del momento dell’ultimo saluto da parte della città”. La famiglia di Gigi Riva ha accolto con favore la proposta dell’Amministrazione comunale. Il bomber riposerà in un loculo, temporaneo, all’interno di una cappella gentilizia.