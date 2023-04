Cagliari, firma col nome del fratello morto per avere l’appartamento di Area: furbetto denunciato

Ha fatto la richiesta di voltura di contratto di assegnazione di un appartamento di proprietà di Area, in via Campidano a Cagliari, firmando tutte le carte non a nome suo ma di un’altra persona, il fratello, morto nel 2021. Il furbetto è stato però smascherato dagli agenti della polizia Locale, che hanno svolto lunghe indagini prima di arrivare al truffatore. E lui ha mostrato agli agenti una delega che riportava il nome del fratello. Risultato? È stato denunciato per i reati di truffa e sostituzione di persona. In parallelo, l’immobile è stato sigillato, sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dalla caserma di via Crespellani avvisano che, insieme al personale di Area, i controlli per scovare eventuali appartamenti occupati senza titolo si sono già intensificati e andranno avanti nelle prossime settimane.