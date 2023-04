Meteo Casteddu, il weekend inizia con piogge e vento forte su tutta la Sardegna

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per sabato 15 aprile 2023. Durante la mattinata si verificheranno piogge sparse con una temporanea pausa asciutta nelle ore pomeridiane. La serata sarà caratterizzata da molte nubi e deboli piogge. I venti saranno moderati e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo nei dettagli con i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso o coperto al mattino. Sono previsti rovesci anche a carattere temporalesco e 8 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, forti al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. É prevista allerta meteo per il vento. A Sassari il cielo sarà nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite. Sono previste precipitazioni nelle ore notturne e 5 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest-Nordovest per l’intera giornata. É prevista allerta meteo per il vento. Il mare sarà agitato nell’arco dell’intera giornata, con onde che potrebbero arrivare a 3.5 m di altezza, come riportato da Meteo.it.

Torniamo ai dati di 3b Meteo: A Oristano il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge che andranno ad assorbirsi temporaneamente durante le ore pomeridiane, per riprendere durante la serata. Sono previsti 18 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 10°C. I venti saranno forti per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà mosso. É prevista allerta meteo per la pioggia. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con deboli piogge che andranno ad assorbirsi dalle ore serali. Sono previsti 5 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 8°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. É prevista allerta meteo per il vento. E se la primavera spesso causa sonnolenza, sembra che si addormenterà un pochino anche lei. Sarà un fine settimana piovoso e ventoso, con temperature fresche. Per oggi è tutto, nell’augurarvi un felice week-end vi do appuntamento al prossimo Meteo Casteddu. Buon ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.