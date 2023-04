Cagliari, madre e figlio travolti da un’auto pirata in viale Monastir: portati in codice rosso al Brotzu

Brutto incidente in serata alla periferia di Cagliari, in viale Monastir. Una donna di 60 anni e il figlio, un ventunenne, sono stati investito mentre stavano attraversando la strada a ridosso della rotatoria, in direzione cimitero, da un’auto. Il guidatore non si è fermato ed è attualmente ricercato dalla polizia Locale. La sessantenne e il giovane sono rimasti feriti e sono stati trasportati da un’ambulanza del 118 al Brotzu. Codice rosso per entrambi, ma fortunatamente non si trovano in pericolo di vita.

Gli agenti sono alla ricerca, oltre all’aiuto che potrebbe arrivare da una telecamera installata non distante dal punto dell’incidente, anche di eventuali testimoni, per quanto al momento dell’incidente la strada non fosse molto trafficata.