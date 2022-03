Cagliari, fine settimana al buio nelle vie della movida: “Lampioni spenti in mezza città”

Poetto, via Sonnino, San Benedetto e ora anche le zone della movida di via Mameli. Mezza città fa i conti col buio e si moltiplicano gli allarmi per la sicurezza e l’incolumità pubblica nel capoluogo. Ma dal Comune rassicurano: “Presto il nuovo appalto”.

Movida nel buio. “Mi arrivano tantissime segnalazioni dai cittadini di via Mameli, dal corso Vittorio Emanuele II, dalle vie limitrofe, tutto il fine settimana l’illuminazione pubblica è spenta. Mi dicono che da 20 anni non succedeva una cosa del genere”, accusa Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, “capisco che il caro bolletta possa essere un problema, ma ne va della sicurezza della città. L’inerzia di questa amministrazione a quasi 3 anni di governo sulle cose basilari, cominciano a farsi sentire. Povera Cagliari”.

La mappa dell’oscurità. L’affidamento novennale della manutenzione degli impianti di illuminazione in città, appaltato nel 2012, è scaduto a novembre 2021. Il nuovo incarico di gestione è stato affidato dal servizio Viabilità, del dicembre scorso seguito di pubblicazione di un bando pubblico. “La città si trova da mesi a fare i conti con il problema della mancanza di illuminazione in molti quartieri della città, da San Benedetto a Pirri, dal Poetto a Villanova, da via Sonnino a via della Pineta, passando per Castello e Stampace”, accusa Marzia Cilloccu, Progetto Comune, prima firmataria di un’interrogazione in consiglio comunale, “e nonostante le promesse e le rassicurazioni l’elenco delle strade cittadine completamente al buio si allunga e tutt’ora i blackout stanno causando non pochi problemi di sicurezza e incolumità per i pedoni e per tutti i veicoli stradali, per le persone, donne in particolare, preoccupate per il crescente rischio della possibilità di aggressioni da parte di malintenzionati, per i commercianti e le commercianti e tutte le attività di ristorazione aperte fino a tardi senza le quali non si riuscirebbe a garantire quel presidio ancora una volta indispensabile”.

Il Comune: “Presto la luce”. “Strade buie a Cagliari, 7 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti di illuminazione”, annuncia Roberto Mura, capogruppo Psd’Az in consiglio comunale, “la sicurezza, in particolare quella stradale, è facilitata da una adeguata illuminazione delle strade e dei luoghi pubblici. La manutenzione dei punti luce è stata procrastinata per anni e questo ha causato i guasti che stiamo vedendo in questi giorni. Nel Bilancio di fine anno abbiamo destinato 7 milioni di euro per l’illuminazione della città e domani in Consiglio approveremo le risorse per incaricare i professionisti che seguiranno gli interventi. Più luce uguale più sicurezza”.