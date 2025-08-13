Con l’avvio della stagione estiva, è operativa a Cagliari la pattuglia mista composta da carabinieri e guardia civil spagnola, nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale previste dagli accordi bilaterali tra Italia e Spagna.

L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio programma europeo di sicurezza partecipata nelle aree a vocazione turistica, mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei principali centri ad alta affluenza, offrendo un punto di riferimento immediato e riconoscibile sia per i cittadini italiani che per i numerosi visitatori spagnoli presenti nel sud Sardegna.

Le pattuglie miste opereranno nel capoluogo e nelle località costiere limitrofe, con particolare attenzione alle zone balneari, agli eventi pubblici e ai luoghi maggiormente frequentati durante il periodo estivo. Il contributo del militare della guardia civil consentirà non solo di facilitare la comunicazione con i turisti spagnoli, ma anche di migliorare il coordinamento informativo tra autorità italiane e spagnole, soprattutto in situazioni di emergenza o necessità consolare.

L’attività congiunta rientra in un modello ormai consolidato di polizia di prossimità internazionale, basato su fiducia reciproca, interoperabilità operativa e assistenza ai cittadini europei nei paesi ospitanti. L’obiettivo è aumentare il livello di percezione della sicurezza e garantire una vacanza serena a tutti coloro che scelgono la Sardegna come meta estiva, con la prevenzione dei reati e la promozione di un’identità europea fondata su sicurezza, accoglienza e collaborazione.