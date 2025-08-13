In occasione del periodo di maggiore afflusso turistico e nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi di controllo del territorio, sono giunti in provincia di Cagliari ulteriori 19 allievi marescialli provenienti da reparti addestrativi. Il loro impiego, finalizzato a garantire una presenza ancora più capillare e visibile sul territorio, si concentrerà nelle località a più alta densità turistica, a supporto delle pattuglie già operanti.

Nel presentare ai militari il contesto territoriale di riferimento, il generale Luigi Grasso ha sottolineato l’importanza strategica dell’attività operativa, intesa come prevenzione e contrasto ad ogni forma di delittuosità, ma anche come rassicurante presenza nel sociale.

Gli allievi marescialli sono stati destinati alle stazioni maggiormente impegnate nel periodo estivo e forniranno il loro contributo ai reparti territoriali particolarmente sollecitati in svariati ambiti di intervento.