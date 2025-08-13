Truffa e riciclaggio in concorso: i carabinieri di Dolianova dopo una prolungata e articolata attività d’indagine avviata a seguito della denuncia presentata lo scorso ottobre dal legale rappresentante di un’importante azienda vinicola del territorio, hanno denunciato sei persone, tutte residenti nella provincia di Palermo. Secondo quanto ricostruito, fingendosi operatori di una società fornitrice con cui la vittima aveva intrattenuto rapporti commerciali, avrebbero indotto l’azienda a effettuare un pagamento fraudolento di un’ingente somma di denaro. L’importo, bonificato su un conto corrente riconducibile a uno degli indagati, sarebbe stato successivamente trasferito, tramite più operazioni bancarie, su altri conti italiani ed esteri intestati a complici, al fine di ostacolarne la tracciabilità.