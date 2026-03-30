Entra, consuma, si avvicina alla cassa e finge che la carta non funzioni. Una truffatrice-scroccona insomma, che non si fa scrupoli: l’allarme viene lanciato da una barista che mette in guardia i colleghi.

“State attenti, non si fa nessuno scrupolo – racconta a Casteddu online una barista – noi a Monserrato l’abbiamo ripresa con le telecamere e riconosciuta, tanti colleghi di Cagliari mi hanno detto che ha fatto lo stesso in diversi locali. Segnalo per evitare che colleghi baristi subiscano la stessa cosa”.