L’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi visiterà mercoledì 1 aprile l’Hospice della Asl di Cagliari, in via Jenner. L’appuntamento è fissato per le 10.30.

Monsignor Baturi, che è anche segretario generale della Cei, incontrerà pazienti, familiari e operatori sanitari e presiederà un momento di celebrazione e benedizione insieme a don Mario Steri e don Marcello Contu.

La visita è promossa dall’associazione “Giorno per Giorno” Onlus, impegnata nelle attività di sostegno all’Hospice e nella diffusione della cultura delle cure palliative.

“La presenza dell’arcivescovo è particolarmente significativa per l’attenzione che ha sempre dedicato al tema delle cure palliative”, scrive la Asl di Cagliari. “L’incontro vuole essere un segno concreto di vicinanza e sostegno a quanti vivono e operano quotidianamente all’interno dell’Hospice”.

Al termine della benedizione è previsto un momento musicale con arpa e violino affidato ai maestri Tiziana Loi e Luigi Zucca.

L’iniziativa punta anche a far conoscere i servizi dell’Hospice e a promuovere una maggiore sensibilizzazione sul tema dell’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie.