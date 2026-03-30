Storia inquietante quella accaduta a Pescara. Un ragazzo di soli 17 anni residente a Perugia stava progettando armi e ordigni di varia natura per far saltare in aria il Liceo Artistico della città. Stando a quanto emerso dalle accurate indagini dei carabinieri, il giovanissimo studente era anche iscritto ad un gruppo Telegram inneggiante alla “razza ariana”.

I Ros hanno fermato il giovane per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e detenzione di materiale a fine terroristici.

La delicata operazione di questa mattina, coordinata dalla Procura dei minori dell’Aquila, ha portato al fermo di altri 7 minorenni fra Teramo, Perugia, Pescara, Bologna e Arezzo. I ragazzini sono attualmente indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.