Cagliari, emergenza in via Meilogu: “Viviamo tra muffa, balconi con buchi e calcinacci”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Balconi più che fatiscenti, un mare di transenne che a poco servono, se non a fare vedere che è stato fatto qualche intervento tampone e muffa. Così si vive a Cagliari, nel 2024, in via Meilogu, nelle palazzine popolari. A raccontare tutto ciò che non va è una delle residenti, Consuelo Vargio: “Viviamo nel degrado ormai da anni, abbiamo palazzi dai quali cadono calcinacci e balconi con buchi enormi. Qualche giorno fa uno degli abitanti è stato colpito da pezzi di intonaco, dobbiamo attendere il morto prima che il Comune intervenga?”. La situazione è difficile: “Sono arrivati i vigili del fuoco ma hanno solo messo delle transenne e sono andati via”.

E l’amministrazione comunale? Non pervenuta: “Abbiamo cercato il Comune ma non è mai intervenuto nessuno, inoltre viviamo tutti in case con muffa e senza porte e tapparelle. Siamo stufi di vivere costanti situazioni di pericolo”.