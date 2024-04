COME ARREDARE UN NEGOZIO DI GENERI ALIMENTARI ? Ecco alcuni suggerimenti di Neon Europa – Tel 070 240660

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

COME ARREDARE UN NEGOZIO DI GENERI ALIMENTARI ?

Ricorda, la scelta degli arredi e delle attrezzatura è un investimento importante e può avere un impatto significativo sull'efficienza e sul successo del tuo negozio. Dovrebbe essere basata su una serie di fattori, tra cui il budget, le esigenze specifiche del tuo locale, la qualità degli arredi e delle attrezzature e l'affidabilità del fornitore.

Arredare un negozio di generi alimentari richiede una combinazione di elementi funzionali ed estetici che siano in grado di mostrare i prodotti in modo accattivante, pratico e secondo le normative.

Ovviamente, la scelta degli arredi, delle vetrine e delle attrezzature dipende dalle dimensione del negozio, dalla tipologia di prodotti venduti e dallo stile del proprietario.

Per rendere accattivante un negozio di generi alimentari, è importante creare un’esperienza di acquisto piacevole e memorabile per i clienti.

Ecco alcuni suggerimenti per farlo:

Visual Merchandising: L’aspetto visivo è fondamentale. Arredi, espositori e vetrine devono essere progettati e posizionali in modo da catturare l’attenzione dei clienti appena entrano.

Tema e stile: Scegli un tema e uno stile che riflettano l’identità dei prodotti che intenti vendere. Ad esempio per i prodotto tipici potresti optare per un design rustico e tradizionale e evocare un’atmosfera di genuinità e autenticità. Potresti usare materiali naturali come legno, pietra, terracotta e metallo per l’arredamento e gli elementi decorativi in modo da aggiungere calore e carattere allo spazio e contribuire a creare un’atmosfera accogliente.

Comunicazione visiva efficace: Utilizza una segnaletica chiara e attraente per guidare i clienti attraverso il negozio e comunicare informazioni sui prodotti, prezzi, offerte speciali e provenienza.

Esposizione dei prodotti: Organizza i prodotti in modo strategico e attraente, utilizzando scaffali aperti, cassetti di legno, ceste intrecciate e altri elementi che richiamino l’ambiente rurale e tradizionale,

Scaffali a parete o a isola: Per esporre pasta, riso, conserve, olio, ecc

Banchi da lavoro: Utili per la preparazione di alimenti freschi come panini, insalate, piatti pronti ecc.

Un elemento chiave in un negozio di generi alimentari sono le vetrine che permettono di esporre in modo invitante in prodotti e secondo le normative di conservazione.

Devono essere bene illuminate e i colori e i materiali utilizzati coerenti con lo stile del negozio.

Vetrine per pasticceria e panetteria: Refrigerate o neutre sono ideali per esporre pane fresco, croissant, dolci, torte e prodotti da formo.

Vetrine per salumi, formaggi e carni: Sono refrigerate e con piani inclinabili regolabili.

Vetrine per gelateria. Utilizzate per esporre gelati, sorbetti e altri prodotti gelato. Possono essere a pozzetto per il self service o a vetrina per mostrare i gusti disponibili.

Vetrine per frutta e verdura. Sono solitamente scaffali con piani inclinati o isole con ceste ma possono essere anche murali refrigerati, soprattutto per prodotti confezionati.

Vetrine per alimenti pronti o da asporto. Possono essere neutre, refrigerate ma anche calde. Per i prodotti di gastronomia ad esempio si usa la vetrina caldo secco per i calamari fritti e la vetrina caldo bagnomaria per le lasagne.

Vetrine per alimenti sfusi: Sono utilizzate per esporre prodotti come cerali, frutta secca, legumi, caramelle. Possono essere dotati di contenitori in plexiglass o dispenser per facilitare il prelievo,

Vetrine per Bevande: Sono refrigerate per esporre bevande fredde.

Ricorda, l’obiettivo è creare un ambiente che sia funzionale e accogliente per i tuoi clienti.

