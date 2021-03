Cagliari, ecco la torre dei silos del porto demolita con la dinamite: maxi nube all’orizzonte (DIRETTA VIDEO)

Il pulsante è stato premuto alle 14:02. E le cariche di dinamite hanno subito abbattuto i vecchi silos del porto di Cagliari. Addio agli storici contenitori per cereali davanti a via Roma, dove prima c’era cemento ora c’è solo polvere. Una demolizione programmata e avvenuta regolarmente in un giovedì pomeriggio di metà marzo destinato a restare nella storia. Tantissimi gli spettatori collegati per seguire le fasi della demolizione in diretta sulla pagina Facebook di Casteddu Online, dove potete rivedere il video completo.

Qui il video della demolizione: https://www.facebook.com/castedduonline/videos/783601825599203