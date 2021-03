Solinas dopo lo stop alle seconde case anuncia: “Ora accordi per i voli Covid Free per la Sardegna”

“Sardegna blindata”. Migliaia tra barracelli e forestali a sorvegliare porti e aeroporti. “E sono in arrivo accordi con Lazio e Lombardia per voli covid free da Roma e Milano (gli unici aeroporti attualmente collegati con l’Isola, ndr)”. L’annuncio è del presidente della giunta regionale Christian Solinas che ieri ha firmato l’ordinanza che consente l’arrivo in Sardegna dalle altre regioni italiane solo per motivi di lavoro, necessità e salute e che oggi ha piantato un albero a Villa Devoto in memori delle vittime del Covid.

“Stiamo mettendo in campo tutto il possibile per garantire la salute dei sardi e degli amici che arrivano qui con vaccino o test positivo. Abbiamo schierato oltre 800 forestale e vigilanza ambientale e 5 mila e 500 tra polizia locale e barracelli. Nessuna caccia allo straniero, tutti sono benvenuti in Sardegna ma dobbiamo garantire sicurezza e tenere alta la soglia di attenzione per tutelare la salute pubblica. Crediamo che questo possa essere un modello per tutto il paese. Del resto dopo un anno la Von der Leyen ha parlato di passaporto vaccinale.

L’obiettivo è fare controlli prima della partenza. Può funzionare per tutto il paese se i controlli vengono fatti alla partenza. Se ci sono i voli covid free tra Roma e Milano devono esserci anche verso l’unica zona bianca del paese. Avere una zona bianca è importante per il Paese. Stiamo lavorando con Roma e Milano. A Milano ci sono già strutture funzionati per i tamponi e su Roma stiamo per concludere un analogo accordo”.