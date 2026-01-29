Il maltempo non concede tregua alla Sardegna e la Protezione civile proroga l’allerta meteo per rischio idrogeologico. Un nuovo bollettino regionale conferma il codice giallo sull’Isola a partire dalle 14 di oggi e fino alle 12 di domani, 30 gennaio, a fronte di condizioni meteorologiche ancora instabili.

Le criticità riguardano diverse aree del territorio, dal Campidano all’Iglesiente, passando per Montevecchio Pischinappiu, i bacini del Flumendosa-Flumineddu e del Tirso, dove sono attese precipitazioni diffuse, a tratti a carattere di rovescio o temporale, con accumuli localmente moderati. Il quadro meteo è completato da venti forti di libeccio sulle coste e sui crinali, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali.

A Cagliari scattano le misure preventive. Nella Municipalità di Pirri la Protezione civile ha individuato una serie di strade in cui è sconsigliata la sosta dei veicoli, per ridurre i rischi legati ad allagamenti e criticità idrauliche. L’invito riguarda via Balilla, nel tratto tra piazza Italia e via Dandolo, e le strade limitrofe: via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Per agevolare i residenti è stata inoltre indicata un’area di sosta sicura nei pressi della piscina comunale di Terramaini, in via Pisano. Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti e il rispetto delle indicazioni della Protezione civile, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.