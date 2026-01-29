Sarà Achille Lauro co conduttore per la serata del mercoledì al Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti e Laura Pausini.

Ad annunciarlo, come di consueto, lo stesso Conti in diretta al tg1 delle 20.

“Lo farà con leggerezza ed intelligenza”, afferma Conti con soddisfazione. Emozionato Lauro, amatissimo dalle nuove generazioni ma non solo. Dopo la fortunata partecipazione dello scorso anno con “Incoscienti giovani”, l’artista romano sembra intenzionato a far scoprire al suo pubblico un altro lato di sè.

«Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione – ha aggiunto Lauro – e con Carlo, dopo lo splendido Festival dell’anno scorso con Incoscienti Giovani, non potevo chiedere di meglio. Carlo è un maestro, io sarò un passo indietro».