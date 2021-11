Cagliari, è agli arresti domiciliari ma ospita persone estranee al nucleo familiare: denunciato.

Ieri 22 novembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, un 26nne del luogo. Il giovane, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, all’atto del controllo dei Carabinieri è stato trovato in compagnia di più persone estranee al proprio nucleo familiare, in violazione alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.