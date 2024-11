Cagliari, dramma al Santissima Trinità nel reparto di Psichiatria: un uomo trovato morto, dolore e proteste in ospedale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Dramma al Santissima Trinità nel reparto di psichiatria questa mattina, paziente si toglie la vita con un lenzuolo. Paolo Cugliara, Fials: “Da tempo denunciamo inadeguatezza, infermieri che vengono trasferiti per svolgere mansioni amministrative lasciando carenze tra le corsie”. Un reparto dove si cura la psiche sofferente, affetta da disagi e disturbi che richiedono un impegno maggiore da parte dei sanitari che, di corsa e spesso in emergenza, si dividono tra un caso e l’altro. E l’ipotesi che il personale non sia sufficiente è avanzata dal sindacato che, anche da poco, ha messo in evidenza questa problematica. https://www.castedduonline.it/cagliari-infermieri-del-santissima-trinita-trasferiti-senza-preavviso-e-senza-motivo/

Non solo: “Il reparto di psichiatria è comparato all’area di rianimazione, i pazienti necessitano di un monitoraggio e controllo maggiore. La differenza è che i malati psichiatrici deambulano, svolgono le funzioni normali. Non è ammissibile che infermieri siano trasferiti dai reparti e impiegati per funzioni amministrative, questo comporta un danno non solo ai pazienti bensì alla Regione”, continua il sindacalista Paolo Cugliara in una giornata di dolore nell’ospedale cagliaritano. Un appello, insomma, rivolto alle istituzioni dirigenziali, al fine di risanare una situazione critica che può sfociare anche in drammi come quello avvenuto questa mattina. “Gli infermieri vengano impiegati come infermieri”, insomma, come del resto la norma impone in cui imperversa lo stato di esigenza.